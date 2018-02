Zuma: controversiële en kleurrijke president

Zuma tijdens zijn afscheidsspeech. Ⓒ REUTERS

JOHANNESBURG - Jacob Zuma is de meest controversiële en kleurrijke president die Zuid-Afrika in de recente geschiedenis kende. De voormalige anti-apartheidsstrijder raakte verstrikt in een reeks schandalen, die menig andere politicus allang de kop zouden hebben gekost, maar Zuma hield het - tot woensdag - meer dan acht jaar vol als staatshoofd.