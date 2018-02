Publieke omroep verliest het spel

Dat blijkt uit een rapport van het ministerie van OCW, dat na een wob-verzoek in handen is gekomen van deze krant. In dit rapport zijn de mogelijke gevolgen in kaart gebracht van de pas ingevoerde nieuwe mediawet voor amusementsprogramma’s van de NPO.

Andere bekende televisieshows zoals Heel Holland bakt, Boer zoekt vrouw en Wie is de mol lijken juist buiten schot te blijven. Zij trekken volgens de wob-gegevens voldoende ’moeilijk bereikbare kijkers’, een voorwaarde om op de buis te mogen blijven. Voor de programma’s die nu op de zwarte lijst staan, geldt dat niet en die kunnen beter worden geschrapt of aan commerciële zenders worden overgelaten.

Onder het vorige kabinet zijn de spelregels voor de publieke omroepen aangescherpt. Ze mogen alleen nog maar amusementsprogramma’s uitzenden als daarmee een moeilijk te bereiken publiek wordt getrokken. Zo niet, dan zouden de shows, quizzen, en bakprogramma’s aan de commerciële zenders moeten worden overgelaten.

Lees hier het hele verhaal.