Buitenlandse Zaken blijft prutsen met beveiliging informatie

Het gaat onder meer om de beveiliging van de informatie-uitwisseling met de NAVO en de Europese Unie. Krijgt het ministerie z’n zaakjes niet op orde, dan is het uiterste gevolg dat Nederland geen digitale documenten meer uit Brussel krijgt.

„Wij vinden dit een ernstige zaak”, schrijft de Rekenkamer, „omdat de minister door achterstanden met de accreditaties van systemen nu al voor het derde jaar op rij niet voldoet aan de wet- en regelgeving voor informatiebeveiliging.”

’Verkeerd beeld voorgeschoteld’

Het lijkt er bovendien op dat het ministerie niet tot verbetering in staat is. „Uit ons onderzoek blijkt dat de minister de Tweede Kamer een erg positief beeld heeft gegeven van deze situatie. Wij vinden dat dit illustratief is voor een gebrek aan erkenning van het belang van goede informatiebeveiliging. Ook heeft de minister onze aanbevelingen uit voorgaande jaren niet opgevolgd en heeft hij aan de Tweede Kamer geschreven dat hij desnoods kan terugvallen op ‘de traditionele manier van communiceren’.” De Kamer had de minister voorgaande jaren om opheldering gevraagd over de oplossing van de problemen.

Buitenlandse Zaken bestrijdt dat het gevaar zou dreigen dat het geen informatie meer kan uitwisselen met de EU en de NAVO. „We nemen dit heel serieus. En het systeem werkt”, zegt een woordvoerder. „We hebben maatregelen getroffen op basis van vorige rapporten.” Het ministerie heeft een stuurgroep opgericht om de verbeteringen in de gaten te houden. „Informatieprocessen veranderen heel snel.”