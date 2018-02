Van Agt ’verbijsterd’ over dood Lubbers

De gewezen CDA-premier wist wel dat het niet goed ging met Lubbers. „Wie wist dat niet. Maar dat het zo snel tot het einde van zijn leven zou komen, dat had ik niet kunnen bedenken”, aldus Van Agt. „Ik schrok heel erg.”

Van Agt was vol lof over zijn opvolger. „Wat opviel vanaf dag 1 was het niveau van zijn intelligentie. Dat was opmerkelijk hoog. Ik kwam niet tot zijn niveau. En die tomeloze energie. Mensen die minister-president willen worden kunnen er beter voor zorgen dat ze aardig wat bij zich hebben, willen ze op Ruud gaan lijken.”

Veel contact had Van Agt niet meer met zijn partijgenoot. „Een hele poos geleden”, antwoordde hij op de vraag wanneer hij Lubbers voor het laatst had gezien. „We hadden weinig contact. Vrienden in de ware zin van het woord waren we niet.”

Taalkunstenaar

Eerder reageerden andere CDA-prominenten op de dood van Lubbers. CDA-partijvoorzitter Ruth Peetoom: „Ruud Lubbers was een groot premier, de langstzittende minister-president die Nederland gekend heeft. Een bijzondere politicus, die werelden met elkaar verbond. Een ondernemer in de politiek, idealistisch en pragmatisch, intellectueel en hands-on, katholiek in de polder, altijd bereid om even met je mee te denken.” Het CDA is Lubbers heel dankbaar, zo stelt de partij. „We zijn heel verdrietig om zijn overlijden en zullen hem zeer missen.”

In politiek Den Haag is zijn overlijden als een bom ingeslagen. Volgens CDA-leider Sybrand Buma was hij een ’groot staatsman en een overtuigd christendemocraat’. „Nederland is Lubbers veel dank verschuldigd voor de doortastende en kundige wijze waarop hij ons land land uit de diepe crisis van de jaren tachtig heeft geloodst”, aldus Buma.