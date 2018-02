’Gemeenteraden moeten bloeien’

Geerten Waling (links) en Wim Voermans in Leiden: „Na het rellen gaan Nederlanders samen dweilen en opruimen.” Ⓒ RIAS IMMINK

De Nederlandse gemeenteraden zijn uniek. Hier onderhandelen burgers sinds eeuwen over de manier waarop zij hun omgeving willen inrichten. Geef ze de ruimte, bepleiten Wim Voermans en Geerten Waling in een nieuw boek Gemeente in de genen.