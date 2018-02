Studeren met Amalia? Pech!

Hoewel de RVD hier ook woensdag geen mededeling over wilde doen, werd kort nadat de dienst wederom om commentaar was gevraagd een opvallende passage geplaatst op de website van het vooraanstaande, internationale opleidingsinstituut in Changshu. Daarop staat, anders dan een dag eerder, nu ineens in het Nederlands te lezen dat ’de aanmelding voor de schooljaren 2018-2020 is gesloten’.

Privé onthult deze week dat de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima naar de andere kant van de wereld, naar het UWC Changshu, gaat. Dat is een ’zusterschool’ van het Atlantic College in Wales, waar de koning in de jaren tachtig zelf twee jaar verbleef. Bronnen rond de familie benadrukten al eerder dat de toestroom van ’gelukszoekers’, die graag in de klas zouden willen komen bij de toekomstige koningin, de aandacht van Amalia’s ouders heeft.

Om die reden werd destijds ook al omzichtig te werk gegaan bij het zoeken van een school rond Den Haag. Wie het nu een aardig idee lijkt zijn kind ook naar China te sturen, om daar te gaan netwerken met Amalia, is dus te laat.