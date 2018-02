Haar lijf kan het niet aan, maar Mehmet eist geld

De mensenhandelofficier van justitie in Midden-Nederland luidde vorige week in De Telegraaf de noodklok. Inmiddels is bij meer dan de helft van de mensenhandelzaken die het arrondissement draait, het slachtoffer minderjarig.

In Rotterdam en Den Haag werden de afgelopen weken twee dossiers behandeld die een ware nachtmerrie schetsen. „Geloof me, je gaat nu 150 euro rente betalen, anders bel ik nu je moeder”, appt Mehmet op 4 januari 2017 naar Shirin. Op 13 maart stuurt hij een app met de tekst „Ik ga jou kankermoeder n**ken, jou kanker tanden eruit halen en van je moeder ook.”

De jonge Shirin leert Mehmet kennen via de dating-app Badoo. De relatie begint vriendschappelijk, maar krijgt later een dwingend karakter: Mehmet vraagt haar om hem oraal te bevredigen. Enige tijd later begint hij over schulden. Boetes. En Shirin moet ze betalen - met seks. Terwijl haar jonge lichaam het niet aankan.

