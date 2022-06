Veroordeelde flatspringer zegt zich moord niet te herinneren

Het lijk van Zouagh werd gevonden op 9 januari 2018 nadat de politie achter twee mannen aan zat die een stopteken negeerden. Anel B. en Azzedine A. vluchtten de flat van Zouagh in. Toen de politie niet veel later ook binnenstapte, sprongen de twee van driehoog van het balkon. Daarop vond de politie het levenloze lichaam op de bank. B. en A. kregen allebei twintig jaar cel.

Na de eis tot twintig jaar in maart van dit jaar, kwam A. plotseling met een nieuwe verklaring. Die zou inhouden dat B. de moord zou hebben gepleegd en niet hij. Vanwege die verklaring werd de zaak stilgelegd, om B. als getuige te horen.

B. ging in eerste instantie in hoger beroep, maar trok dat in, bang dat hij door nieuwe wetgeving over voorlopige invrijheidstelling bijna vijf jaar langer moet zitten. Omdat B. daardoor onherroepelijk is veroordeeld, kon hij zich maandag niet op zijn verschoningsrecht beroepen. Hij verklaarde dat hij door de val van het balkon alles is vergeten wat ervoor is gebeurd. A. noemde dat onzin: „Ik ben zelfs met mijn hoofd op een lantaarnpaal gevallen, heb een ijzeren plaat in mijn hoofd en kan me ook alles herinneren. Hoezo hij niet?”

In de oorspronkelijke verklaring stelden A. en B. dat ze na een avond ’chillen’ bij Zouagh samen op boevenpad gingen. Ze kwamen toen de auto van Zouagh tegen met twee onbekenden erin. Ze namen de auto over en reden naar zijn huis toe. Daar zouden ze zijn verrast door het lijk op de bank. In de nieuwe verklaring stelt A. dat hij alleen ging inbreken en dat een van de twee onbekenden in de auto B. was. De aanklager geloofde weinig van het nieuwe scenario en bleef bij zijn eis tot twintig jaar cel.

De uitspraak in de zaak is op 14 juli.