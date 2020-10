Politie beëindigt illegaal feest met zo’n 100 mensen in Weert

De feestgangers waren bijeengekomen in en rond een bedrijfsloods aan de Vliesvenweg. De politie greep in na meerdere meldingen over geluidsoverlast. Volgens een woordvoerster van de politie werd er harde muziek ten gehore gebracht. Het feest vond zowel binnen als buiten de loods plaats.

Volgens lokale media ging het om een rave-party met deelnemers uit onder meer Frankrijk en België. De woordvoerster van de politie zei dat de deelnemers ook uit het buitenland, waaronder Duitsland en België kwamen. Of er ook mensen uit Frankrijk bij waren, kon ze nog niet zeggen.

Ⓒ Track '88

In delen van Frankrijk geldt code rood, en België heeft code oranje. Of deelnemers aan het feest uit deze landen in quarantaine moeten, kon de woordvoerster van de politie niet zeggen.

Wat er met de feestgangers gebeurt, is nog niet bekend. „De politieactie is nog in volle gang”, zei de woordvoerster. „Later zondag kunnen we meer duidelijkheid geven.”

Haarlem

Ook in Velserbroek, regio Haarlem, ging het afgelopen nacht mis en moest de politie ingrijpen bij een illegaal feest.