Peperdure ’kunst’ Scheveningen: zandhoop van 1,5 ton

Veel Scheveningers zijn woedend, ook omdat uitgerekend dezer dagen flinke OZB-aanslagen in de bus vallen. De lokale politiek wil opheldering over de kunstige zandhoop, die zes weken blijft staan en waarvoor het halve strand moet worden omgeploegd.

Het kostbare ’object’ van 150 bij 300 meter bestaat uit twintig ringen van 3,5 meter hoog, die staan voor 200 jaar Scheveningen. Bezoekers kunnen aan de hand van glazen schelpen herkenbare verhalen uit het jarige vissersdorp beluisteren.

„Absurd”, reageert Richard de Moa van Groep de Mos. „Hier wordt belastinggeld stukgeslagen voor iets waar in dit jaargetijde ook nog eens niemand op afkomt. Ze kunnen het geld beter steken in de Voedselbank en de ouderenzorg in onze stad.” Ook de CU/SGP is verbijsterd. „Ze weten van gekkigheid niet wat ze met het geld moeten doen. En wie maak je hier nou blij mee? Niet de Scheveningers in ieder geval. Die willen liever een veilige Westduinweg”, zegt fractievoorzitter Pieter Grinwis.

De gemeente laat in een reactie weten dat het geld niet alleen gaat zitten in het bedenken en maken van het ’kunstwerk’, maar ook in beveiliging en onderhoud.