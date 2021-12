Nog altijd kans op witte kerst na koude start van de astronomische winter

In het grootste deel van het land is het zonnig. Op een aantal plekken kan mist of laaghangende bewolking voorkomen die zich in de loop van de middag en in de avond verder kan uitbreiden. Er staat weinig wind en de temperaturen liggen tussen de 0 en 4 graden.

In de nacht naar woensdag wordt het opnieuw koud. Het gaat 2 tot 5 graden vriezen. Mist en laaghangende bewolking kunnen op woensdagochtend hardnekkig zijn. Pas in de middag lijkt de zon weer op grote schaal te gaan schijnen. De temperatuur blijft steken rond het vriespunt.

Sneeuw

Ook in de nacht naar donderdag vriest het een paar graden, maar later in de nacht stijgt het kwik door een aantrekkende wind met zachte lucht. Donderdag is er meer bewolking en kan af en toe wat regen vallen. In het oosten en noordoosten is kans op (natte) sneeuw. De temperaturen liggen met 5 graden in Groningen tot 8 graden in Zeeland een stuk hoger dan de dagen ervoor.

Vrijdag lijkt met temperaturen tussen de 8 en 10 graden een zachte dag te worden. Het is dan opnieuw bewolkt en later op de dag trekt een gebied met regen het land in. Volgens Weer.nl worden er geen grote hoeveelheden verwacht.

Kerst

Er is nog veel onzeker over het weer tijdens de kerstdagen. Nederland ligt dan tussen een gebied met zachte lucht in het westen en winterse kou. De meteorologen van Weer.nl melden dat verschillende modellen uitgaan van sneeuwval op Eerste Kerstdag, maar zeker is dat nog niet. Mocht er sneeuw vallen, dan kan de kou wat makkelijker doorzetten tot aan de jaarwisseling. De laatste witte kerst in Nederland was in 2010.