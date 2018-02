Chaos alom tijdens dodelijke schietpartij: ’Overal geschreeuw’

Sommige leerlingen verborgen zich tijdens de schietpartij in klaslokalen. Anderen renden in paniek naar buiten. „Ik hoorde overal geschreeuw”, vertelt een student tegen ABC News. „Ik kroop onder het bureau van mijn docent.”

„Ik hoorde zes schoten. Toen begonnen we te rennen. We renden voor ons leven”, vertelt een ander. De 17-jarige Noah Parness vertelt dat iedereen eigenlijk rustig aan deed, totdat ze rennende leraren zagen. Dat was het sein: alarmfase 1 is aangebroken. „Toen begon iedereen te sprinten. Ik sprong over een hek.”

Elders hield een klas zich samen met de toneellerares schuil in een soort berghok. Er werd gehuild. Waar ook tranen vloeiden, was in de wijken rondom de school. Vele ouders kregen beangstigende berichtjes van hun kinderen - of verwachtten die juist, maar kregen niets.

De dochter van Caesar Figeuroa verborg zich in het berghok. Ze hoorde mensen rennen, schreeuwen, en ze hoorde schoten in het klaslokaal naast zich. Uiteindelijk kon ze haar ouders inlichten. „Maar ik hoorde twintig minuten lang niets. De grootste nachtmerrie was dat”, aldus Figeuroa. „De meest langste twintig minuten uit m’n leven.”

Aan hoeveel mensen de schietpartij het leven uiteindelijk heeft gekocht, is nog niet duidelijk. Donderdagnacht stond het dodental op zeventien.