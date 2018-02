Dit is verdachte bloedbad Florida: een ’verlegen wapenliefhebber’

Verdachte Nikolas Cruz was volgens de politie eerder van school gestuurd. De reden daarvoor is niet bekendgemaakt. Oud-klasgenoot Chad Williams (18) herinnerde zich dat Cruz vroeger herhaaldelijk het brandalarm liet afgaan. „Hij was gek op vuurwapens”, zei Williams over de vermeende schutter, die volgens hem „weinig vrienden had” tijdens zijn schooltijd. „Hij was een soort buitenstaander.”

Op sociale media plaatste hij foto’s van zichzelf met wapens. Amerikaanse media delen foto’s van zijn Instagram.

De negentienjarige Jillian Davis, die vorig jaar van school ging, omschreef Cruz als een verlegen en stille jongen. Davis vertelde dat hij bijna van persoonlijkheid leek te veranderen als hij boos was. Ook sprak de vermeende moordenaar volgens haar vaak over vuurwapens en messen, maar werd eigenlijk niet serieus genomen.

Ⓒ Instagram

Wiskundedocent Jim Gard vertelde dat de onderwijzers door het schoolbestuur per mail waren gewaarschuwd voor Cruz. „Er waren problemen. Hij bedreigde vorig jaar leerlingen”, zei de docent tegen de Miami Herald. „We kregen vorig jaar te horen dat hij de campus niet meer mocht betreden met een rugzak.”

De politie maakte na de schietpartij bekend dat ook het internetgedrag van Cruz onder de loep wordt genomen. Dat leverde volgens sheriff Scott Israel „zeer, zeer verontrustende” resultaten op. Hij vertelde dat Cruz zich uiteindelijk zonder verzet overgaf. Hij had een geweer bij zich en meerdere magazijnen met munitie.

