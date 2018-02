Zet kabinet definitieve streep door referendumwet?

Het raadgevend referendum was geen lang leven beschoren. Na jaren soebatten kwam het in 2015 eindelijk tot stand en sindsdien is er slechts een volksraadpleging gehouden: over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Een ruime meerderheid stemde tegen het verdrag, tot ongenoegen van het toenmalige kabinet.

Volgende maand volgt een tweede referendum, over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Maar de uitslag daarvan zal waarschijnlijk niets veranderen aan de invoering van wat critici de ’sleepwet’ noemen. CDA-leider Sybrand Buma zei vorig jaar al dat het kabinet ’nee’ bij het referendum zal negeren.

50PLUS verzamelt via stopaflosboete.nl steun om nog een raadgevend referendum te houden over de zogenoemde wet-Hillen. Die regeling geeft een belastingvoordeel aan woningbezitters met een (bijna) afgeloste hypotheek. Voor een volksraadpleging moet 50PLUS 300.000 handtekeningen verzamelen.