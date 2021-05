Britten gevraagd om 124 bier te drinken ’voor het land’

Premium Binnenland

’Met heaters is het goed vertoeven, maar het zet geen zoden aan de dijk’

Mogen ze eindelijk na lange tijd hun terrassen weer openstellen, zorgt het regenachtige weer ervoor dat mensen opnieuw thuis hun lunch, borrel of koffie nemen. Er wordt veel gevraagd van het geduld én de creativiteit van ondernemers in deze periode, vooral die in de horeca. Want de buien houden in g...