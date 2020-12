Zwemmen in open water populairder dan ooit: ’Heerlijke energie geeft het’

Openwaterzwemmers nemen een duik in de Reeuwijksche Plassen. Ⓒ Michel van Bergen

Reeuwijk - Zwemmen in open water tijdens het winterseizoen is populairder dan ooit. Door corona bleven zwembaden (deels) gesloten. Daarom nemen zwemmers nu de wijk naar plas, kanaal, rivier of zee.