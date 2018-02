Explosief in straat Nieuwegein waar onlangs werd geschoten

De politie wil in het belang van het onderzoek nog niet meer vertellen over wat er precies lag. Er zijn geen aanhoudingen verricht. ,,Maar we spreken uiteraard wel met mensen uit de buurt.''

In dezelfde straat werd vorige week nog een woning beschoten. Volgens omwonenden gaat het om hetzelfde huis. Niemand raakte toen gewond, maar er waren wel drie bewoners thuis toen meerdere kogels op het pand werden afgevuurd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de beschieting en het explosief.