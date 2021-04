Kabinet start met toegangstesten om samenleving te openen

Coronaminister Hugo de Jonge denkt dat met ’toegangstesten voorzichtig en verantwoord’ activiteiten weer mogelijk zijn. Het gaat bij de proeven, die door het hele land worden gehouden, om „niet-vergunningplichtige activiteiten, op maximaal drie aaneengesloten dagen in de maand april met een beperkt aantal bezoekers.”

Bezoekers moeten voordat ze een locatie bezoeken een sneltest laten doen bij een teststraat van de Stichting Open Nederland. Met een negatief testresultaat kunnen ze vervolgens naar binnen. Op de site van de Rijksoverheid staat een compleet overzicht. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de organisator van het evenement of de activiteit.

Het gaat onder meer om sportwedstrijden, casino's, dierentuinen, musea en andere culturele activiteiten. Bezoekers moeten een recent negatief testresultaat laten zien voor de ingang of ze worden bij de ingang getest op het coronavirus.

Keukenhof

De Keukenhof in Lisse mag ook weer bezoekers ontvangen. Iedere dag mogen daar 5000 mensen heen, net als naar dierentuin Artis. Ook andere grote dierenparken zoals Blijdorp mogen tussen de 2000 en 4000 bezoekers per dag toelaten.

Veel musea en theaters mogen dagelijks enkele honderden gasten ontvangen. Zo mogen er 450 mensen naar Martiniplaza in Groningen en 600 naar het Nationale Opera & Ballet in Amsterdam.

Ook de casino's mogen weer mensen binnenlaten. In de grootste casino's zijn dat soms tot 1200 mensen, in kleinere speelhallen zijn dat er tientallen tot honderden.

Voetbal

De dertigste speelronde in de Eredivisie, van 23 tot en met 25 april, maakt eveneens deel uit van de pilot. Zo mogen bij de wedstrijd Ajax - AZ, op zondag 25 april in Amsterdam, 7500 supporters de Johan Cruijff ArenA in. Bij Feyenoord - Vitesse zijn die dag 6.500 fans welkom in De Kuip. Een week eerder vindt in het Rotterdamse stadion de bekerfinale tussen Ajax en Vitesse plaats, zonder publiek. Beide clubs mogen hun eigen stadions wel openstellen om daar supporters op grote schermen naar de finale te laten kijken. In Arnhem zijn 3.000 fans welkom, in Amsterdam 5.000.

„Het zijn geen evenementen, want die zijn gewoon verboden”, verduidelijkt De Jonge. „Het zijn activiteiten. Je moet, op het moment dat je een kaartje hebt bemachtigd, je vooraf laten testen. Dat gebeurt niet bij de GGD maar bij een speciaal opgezette test-structuur.”

Bang voor grote uitbraken hoeven we niet te zijn, bezweert De Jonge. „Het aantal evenementen is beperkt en mensen moeten zich vooraf laten testen.”