Spanning stijgt rond nucleaire deal met Iran: ’Rusland wil belangen elders veiligstellen’

Buitenland

Zelenski: bereid tot dialoog over Krim en Donbas

President Volodimir Zelenski van Oekraïne heeft gezegd bereid te zijn te praten met Rusland over de status van de separatistische regio’s in het oosten van zijn land, in de regio Donbas, en over de Krim dat Rusland in 2014 inlijfde. Hij zei dat in een vraaggesprek met de Amerikaanse omroep ABC. Hij ...