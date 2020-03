’Farmaceut Roche speelt onderhandelingsspel coronatest’

Het kabinet is met de farmaceut in gesprek over de levering van testvloeistoffen voor coronakits die het virus bij mensen kunnen vaststellen. Donderdag kwam naar buiten dat het bedrijf weigert om zijn receptuur daarvoor openbaar te maken.

Recept online

Gedurende de onderhandelingen met Nederland bracht het bedrijf plots naar buiten dat de receptuur voor testvloeistoffen gewoon op internet te vinden zou zijn.

Betrokkenen melden echter dat het niet om de receptuur van Roche-vloeistoffen gaat. Die houdt het bedrijf nog altijd tegen de borst. Het zou draaien om alternatieven. Belangrijk daarbij om te weten is dat laboratoria in Nederland voor het uitvoeren van testen grotendeels afhankelijk zijn van Roche-apparatuur en andere materialen van de farmaceut.

Minister de Jonge (Volksgezondheid) laat van zijn kant weten met Roche in gesprek te zijn over de benodigde testmaterialen. Feike Sijbesma, de recent door het kabinet ingestelde speciaal gezant voor de coronacrisis, speelt hierin een belangrijke rol. „Deze gesprekken zijn er het meest mee gediend door nu eerst onderling te worden gevoerd.”