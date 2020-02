Rico de Chileen voor de rechter

Bij welke liquidaties hij precies betrokken zou zijn, kan het Openbaar Ministerie nog niet bewijzen. Dat wordt de tweede strafzaak. Áls Chili toestemming geeft voor zijn vervolging voor moorden, want hij is alleen uitgeleverd voor het leiden van een criminele organisatie en mag dus niet zonder meer berecht worden voor andere strafbare feiten.

Volgens het OM was Rico de Chileen al een grote jongen in de Amsterdamse onderwereld ten tijde van de moord op Gwenette Martha in mei 2014. Hij sprong in het vacuüm dat na de dood van Martha ontstond.

Richard ’Rico’ R. zou nauw hebben samengewerkt met Ridouan Taghi. Beiden zouden leiding hebben gegeven aan een eigen criminele organisatie, maar zouden hebben samengewerkt ’vanwege gedeelde belangen. Men had baat bij het uit de weg ruimen van tegenstanders. Daarom werd soms samengewerkt, en soms niet’.

Het OM denkt dat Rico de Chileen in ieder geval betrokken was bij de moorden op misdaadblogger Martin Kok en op Samir Erraghib in 2016. Voor die, en voor een reeks andere moorden, staan ook andere verdachten terecht in een andere strafzaak, Marengo.

R. zit sinds zijn arrestatie in Chili in oktober 2017 in de cel. Hij werd in maart 2018 uitgeleverd aan Nederland.

