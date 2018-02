Organisator seksfeesten verstoten door familie

„En dat doet pijn”. De 68-jarig Van Hauwermeiren schuilt nu in een kustplaatsje van België. Hij woont er alleen, de topman scheidde in 2015.

Wanneer we aanbellen, opent een getekende man de deur op een kier. Zijn lippen trillen, zijn lichaam beeft. Van de trotse en gewaardeerde internationale hulpverlener blijft niets meer over, aldus Het Nieuwsblad.

“Ik heb helemaal geen zin om te reageren”, klinkt het eerst. „Wat ik overal zie verschijnen, is zwaar om dragen.”

Officiële verklaring

Roland Van Hauwermeiren komt binnenkort naar buiten met een officiële verklaring, zegt hij. Daarna wil hij niet meer lastiggevallen worden.

„Maar weet dat er heel veel mensen – ook bij de internationale media – het schaamrood op de wangen zullen krijgen als ze mijn versie van de feiten horen. Niet dat ik alles ontken. Dat zeker niet. Er zijn zaken die correct beschreven worden. Maar ik lees ook veel leugens en overdrijvingen. Iedere week feesten? Chique villa’s? Vrouwen betaald met geld van de organisatie?” En dan gaat de deur onverbiddelijk dicht.

Minderjarige meisjes

Van Hauwermeiren zou in 2004 in Liberia, vier jaar later in Tsjaad, en in 2010 na de aardbeving in Haïti feestjes hebben georganiseerd. Hij liet geregeld lokale vrouwen en volgens bepaalde bronnen ook minderjarige meisjes oppikken voor seks. Of hij betaalde hen om seksfeestjes voor zijn collega’s op te vrolijken.

