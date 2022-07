Man rijdt twee uur naar het bos, laat dan hond achter in afgesloten auto

De agent schrijft op Twitter dat hij een melding binnenkreeg over een hond in een afgesloten auto. Zeker op warme dagen kan dat gevaarlijk zijn voor zo’n dier. De politieman trof de auto met hond aan, weliswaar in de schaduw en met open ramen, maar de hond was er niet goed aan toe. Het beest stonk, zag er onverzorgd uit en had een ontstoken oor.

Hartig woordje

De eigenaar bleek bijna twee uur van huis te zijn en had zijn huisdier tijdens een wandeling van anderhalf uur in de auto gelaten, stelt Krom. Hij heeft een hartig woordje met de eigenaar gesproken en hem verplicht om naar de dierenarts te gaan. De politie in zijn woonplaats is gevraagd dat te controleren en indien nodig de baas thuis op te zoeken.

De tweet van Krom maakt veel reacties los en is al honderden keren gedeeld. Een twitteraar vat het sentiment kort samen: ’Deze mensen houden meer van zichzelf dan van de hond. Arm dier.’