Politie: vorig jaar 527 schietincidenten

Archieffoto - Politie in Helmond doet onderzoek bij een auto. Een meisje van 2 jaar en een meisje van 15 jaar liepen een schotwond op. Beiden waren volgens de politie willekeurige slachtoffers die werden geraakt toen een auto werd beschoten. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Gemiddeld wordt zeker anderhalf keer per dag ergens in Nederland geschoten met een vuurwapen. Dat zijn alleen de geregistreerde schietincidenten. In anderhalf jaar kostte vuurwapengeweld aan 44 mensen het leven. Dat blijkt uit cijfers die De Telegraaf heeft opgevraagd bij de Nationale Politie.