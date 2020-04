Speciale hulplijn voor ic-families: ’Het is mentale uitputtingsslag’

Opname op een intensive care is in normale omstandigheden al een beangstigende gebeurtenis, zegt Lilian Vloet, voorzitter van de stichting Family and patient Centered Intensive Care (FCIC), waaronder de patiëntenorganisatie IC Connect valt die zich richt op ic-patiënten en hun families.

Afstand

„Vaak kun je als familie nog wel troost bieden door naast het bed te zitten en iemands hand vast te houden of een arm om een schouder te leggen. Maar corona-patiënten worden in een diepe slaap gebracht, en familieleden – ook van niet-coronapatiënten – kunnen er vanwege het besmettingsgevaar niet, of mondjesmaat bij. En dan alleen op afstand en met beschermende kleding aan.”

Normaliter worden familieleden van ic-patiënten goed opgevangen en begeleid door het personeel van de ziekenhuizen. Die hebben momenteel de handen vol aan de logistiek en de verzorging van de meer dan 1300 patiënten, zegt Vloet. „Terwijl de behoefte aan informatie en een luisterend oor juist nu heel groot is.”

Op verzoek van FCIC en IC Connect biedt Slachtofferhulp de helpende hand. De vrijwilligers van de organisatie hebben veel ervaring in het emotioneel ondersteunen van mensen met traumatische ervaringen.

Volgens bestuursvoorzitter Rosa Jansen is het „een fysieke en mentale uitputtingsslag” voor familieleden die niet bij hun zieke naasten mogen zijn vanwege de quarantainemaatregelen, of omdat de zieke naar een ziekenhuis ver weg is overgebracht. Daarnaast worden ze dagelijks geconfronteerd met de stroom nieuws over corona. „Daardoor kunnen mensen de draad van het leven goed kwijtraken, zich angstig en onzeker voelen, of in paniek raken.”

Posttraumatische stressstoornissen

Niet alleen ic-patiënten kunnen na hun opname langdurig kampen met psychosociale klachten, dat geldt ook voor hun familieleden. Vloet zegt dat het zelfs kan leiden tot posttraumatische stressstoornissen.

De medewerkers van Slachtofferhulp hebben een aanvullende training gevolgd. In de ziekenhuizen en op de websites www.icconnect.nl en www.slachtofferhulp.nl is aanvullende informatie te vinden.

Het speciale telefoonnummer is 0887460090.