Sneeuw en gladheid in het oosten

Volgens Weeronline is in het oosten van de provincies Overijssel, Drenthe en Groningen de sneeuwval pas net begonnen en kan de komende twee uur een sneeuwdek van enkele centimeter vormen. Daarna verandert de sneeuw in regen.

Vanmiddag is het vier graden in Groningen tot acht of negen in het zuiden van het land. In het westen breekt dan af en toe de zon door. De wind draait in de loop van de dag naar het zuidwesten tot westen en zwakt af.

Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Na een nacht met lichte vorst wordt het 's middags zeven graden.

Tot en met de vrijdagochtendspits moet het verkeer volgens Weeronline nog wel rekening houden met gladde wegcondities. De wegen zijn landinwaarts nog vochtig of nat en plaatselijk kan het verraderlijk glad worden door bevriezing van natte weggedeelten.