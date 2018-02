Ramaphosa wordt nieuwe president Zuid-Afrika

Verwacht wordt dat Ramaphosa donderdagmiddag de eed aflegt. Hij bekleedt de functie voorlopig tot 2019, wanneer er presidentsverkiezingen worden gehouden.

Woensdag maakte president Jacob Zuma (75) met tegenzin zijn aftreden bekend. Hij deed dit onder druk van zijn partij, nadat hij in opspraak was geraakt wegens een reeks corruptieverdenkingen. Hij voorkwam hiermee dat hij met een motie van wantrouwen het veld moest ruimen.

In de Zuid-Afrikaanse pers gaat het vooral over het gevoel van opluchting die in het land heerst na het aftreden van Zuma. „De lange nachtmerrie is eindelijk over”, kopte nieuwssite Daily Maverick.