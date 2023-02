Twee mannen uit Zutphen dood gevonden onder puin, zoektocht naar Sal Köse (49) gaat door

De hoop dat de Zutphenaar in levenden lijve wordt gevonden is nog niet vervlogen; er zijn namelijk nog steeds geluiden van onder de brokstokken te horen. Of die geluiden van Sal komen, is niet bekend.

Köse’s vrouw Sonja liet dinsdagavond aan De Telegraaf weten zich ‘totaal ontredderd en machteloos’ te voelen, omdat de hulpverlening in ogen van de familie maar traag op gang komt.

Toch wordt nu naar verluidt alles op alles gezet om Sal te vinden. ,,Reddingswerkers zouden nu aan het werk zijn bij het gebouw waar Sal zou zijn’’, zegt Jeanine van der Veen, een vriendin van de familie Köse.

Veel Turkse Nederlanders leven momenteel tussen hoop en vrees.

Op vliegtuig gestapt

Hoewel Sonja eerder aangaf dat het ‘vrijwel onmogelijk’ is om naar het rampgebied af te reizen, is zij woensdag toch samen met haar twee kinderen, Céleste (19) en Nes (22), op het vliegtuig naar Turkije gestapt. Volgens Van der Veen zal het gezin daar rond 20.00 uur aankomen en opgevangen worden door familie.

De roots van de familie Köse liggen in de regio Antakya maar ze wonen al jaren in Nederland en ze hebben een Nederlands paspoort. Sal vertrok begin januari naar Turkije voor zaken én om samen met zijn vader en het gezin van zijn broer familie te bezoeken. Op zondagavond was er voor het laatst contact.

De vrouw en dochter van de inmiddels gevonden Yilmas werden eerder uit het puin bevrijd. Zij maken het naar omstandigheden goed.