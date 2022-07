Zes zwaargewonden door frontale botsing bij Meppel

Binnenland

1-jarig jongetje zwaargewond na val uit raam in Maassluis

Een 1-jarig jongetje is vrijdagochtend uit een raam van een flatgebouw aan de Willem Marislaan in Maassluis gevallen. Het jongetje raakte zwaargewond en is met onder meer botbreuken naar het ziekenhuis vervoerd. Het is onbekend hoe het nu met hem gaat.