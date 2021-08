Oplossing voor schepen met fosfine laat langer op zich wachten

Binnenvaartschip Coby, dat twee weken geleden met een giftige stof aan boord stil kwam te liggen in een Utrechtse haven, ligt aangemeerd in Lelystad. Ⓒ Hollandse Hoogte / Sander Koning

LELYSTAD - Pas in de loop van de volgende week is er mogelijk een oplossing voor de drie binnenvaartschepen die met fosfine in het laadruim aan de kade liggen in Lelystad. Diervoederbedrijf De Heus Voeders is met verschillende partijen in gesprek over een manier om de lading van de schepen veilig en verantwoord over te slaan, maar omdat er zoveel verschillende diensten bij betrokken zijn vraagt goedkeuring van een nieuw plan veel tijd, meldt het bedrijf vrijdag.