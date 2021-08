Hitte in Zuid-Europa slaat over naar Spanje en Portugal

„In de loop van de week wordt het steeds warmer op het Iberisch Schiereiland. Er wordt geen neerslag verwacht en omdat het in de nachten nauwelijks afkoelt, valt de temperatuur steeds een fractie hoger uit. Het hoogtepunt van de hitte wordt vrijdag en zaterdag verwacht”, meldt Weerplaza. Volgens het weerbureau zijn natuurgebieden in Spanje en Portugal door een gebrek aan neerslag ’behoorlijk uitgedroogd’.

Niet overal in Spanje wordt het zwoegen voor toeristen. „In de regio’s Andalusië, Extremadura, Castillië-La Mancha en in de streek rondom de Spaanse hoofdstad wordt het ongeveer 40 graden. Over de grens, in het Portugese Alentejo, worden vergelijkbare temperaturen verwacht. In de grote steden zoals Sevilla en Córdoba kan het zelfs 45 graden worden.” In het noorden en in de hoger gelegen delen valt de hitte relatief mee.