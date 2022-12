Nederland wacht WK-afvaardiging van Argentinië af

Als een Argentijnse minister naar Qatar gaat, zal Nederland diens evenknie afvaardigen. Verder zal Nederland een afvaardiging sturen als Oranje de finale bereikt.

Schreinemacher kon niet zeggen of bijvoorbeeld koningin Máxima gaat, mocht de Argentijnse president Alberto Fernández de kwartfinale bijwonen. Máxima is van Argentijnse komaf.

De keuze voor een Nederlandse afvaardiging ligt gevoelig vanwege de mensenrechtenschendingen in Qatar. De Tweede Kamer wilde dan ook niet dat een Nederlandse afvaardiging naar het WK zou gaan, maar daar ging het kabinet niet in mee. Qatar beschikt over vloeibaar gas en het kabinet wil het land daarom te vriend houden.

Bij de wedstrijd Nederland-Qatar (2-0) was sportminister Conny Helder aanwezig. Daar droeg zij niet de OneLove-band, maar een speldje. Daar overheen had zij een sjaal gedrapeerd, met daarop de tekst ’Never mind’ (laat maar). De minister zei die sjaal te hebben gekozen vanwege de oranje kleur. Toen ze doorhad welke tekst erop stond, deed ze de sjaal weer af.