Nieuwe aangiften in zaak tegen tabak

Het Longfonds wijst op de „verschrikkelijke gevolgen” van roken en vindt het „de hoogste tijd dat duidelijk wordt wie hieraan schuldig is en dat dit stopt.” Bovendien wil het fonds hiermee Lia Bree, die aan COPD lijdt, een steun in de rug geven. Zij behoorde tot de eersten die in 2016 aangifte deden tegen de industrie.

„We vinden het ontzettend dapper van Lia dat zij de strijd aangaat met de tabaksindustrie. Omdat we het zo belangrijk vinden dat deze zaak ook echt gevoerd gaat worden, sluiten wij ons aan bij haar”, verklaart directeur Michael Rutgers.

V&VN meldt aan de Telegraaf dat het daartoe heeft besloten na een peiling onder de achterban. Voorzitter Henk Bakker denkt dat de aangifte een belangrijke toevoeging is aan de reeds bestaande reeks aangiften van patiënten, huisartsen en ziekenhuizen.

Bakker: ,,Wij hebben 90.000 leden, maar de beroepsgroep is met 350.000 mensen nog veel groter. Onze sector heeft dagelijks te maken met de schrijnende gevolgen van roken. Het OM zou moeten overgaan tot vervolging. Op die manier kunnen we voorkomen in plaats van genezen en zo ook de stijgende zorgpremies beteugelen.”

De aangesloten partijen willen tabaksproducten via de rechter verbieden. Ze verwijten fabrikanten mensen vals voor te lichten omdat rokers meer schadelijke stoffen binnenkrijgen dan wordt verteld. Daarnaast is aangifte gedaan van zware mishandeling.

De definitieve beslissing om Philip Morris International, British American Tobacco, Japan Tobacco International en Imperial Tobacco Benelux te vervolgen, is aan het OM. Volgende week donderdag maakt het OM waarschijnlijk zijn besluit bekend.

In 2016 kondigde advocaat Bénédicte Ficq mede namens longkankerpatiënte AnneMarie van Veen aan een strafzaak tegen de tabaksindustrie te willen beginnen. In enkele maanden tijd werden bijna zestienduizend steunbetuigingen en duizend aangiften verzameld via de website sickofsmoking.nl.