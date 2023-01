Top kabinet overlegt dinsdag over beteugelen asielinstroom

Volgens ingewijden schuiven Rutte en vicepremiers Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) aan voor een overleg met de bewindspersonen die zich de afgelopen maanden al meerdere malen hebben gebogen over het migratievraagstuk.

Die club werd vorig jaar bij elkaar gezet op initiatief van Rutte, die meerdere ministers verzamelde om te filosoferen over de vraag hoe de hoge instroom aan banden kan worden gelegd. Van iedere coalitiepartij werd één iemand naar voren geschoven: CU-vicepremier Carola Schouten, Dilan Yesilgöz (VVD), Kajsa Ollongren (D66) en Hugo de Jonge (CDA). Ook de met asiel belaste staatssecretaris Eric van der Burg hoorde bij de groep. En soms schoof een extra vakminister aan, bijvoorbeeld minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) als het om arbeidsmigratie ging.

Oplossingen

De bedoeling was nadrukkelijk om ’met de benen op tafel’ na te denken over het aanpakken van het dossier, zonder dat er per se meteen een pakket maatregelen uit voort zou komen. Dat is ook nog niet gebeurd, een ingewijde verwacht dat er dinsdag ook ’niet meteen oplossingen op tafel liggen’.

Toch wordt er, meteen in de eerste week dat politiek Den Haag weer een beetje opstart na de kerstvakantie, een update gegeven aan de top van het kabinet. Met daarin leiders van partijen die compleet verschillend over het dossier denken.

En de belangen verschillen ook: voor VVD’er Rutte is migratie in den brede en asiel in het specifiek een heet hangijzer geworden. Hij moest eind vorig jaar aan de VVD-fractie beloven dat het kabinet zou gaan ingrijpen op de asielinstroom, een belofte die hij herhaalde op zijn partijcongres. Ook het CDA wil een grens aan de bevolkingsgroei en pleit voor een limiet op de instroom. Maar welk cijfer dat precies moet zijn, laat de partij nooit weten.

D66 is juist fel gekant tegen het beperken van de instroom, de partij ziet arbeidsmigratie juist als een belangrijke oplossing voor het personeelstekort. Daarin staat de partij wel alleen, want ook CU-leider Segers wil de komst van werkkrachten beteugelen, liet hij vlak voor kerst weten. Maar bij zijn partij liggen maatregelen tegen asielzoekers dan weer heel gevoelig. Het is dan ook niet voor niks dat het asieldossier inmiddels, meer dan stikstof, wordt geduid als het potentieel meest explosieve onderwerp binnen de coalitie. In het kabinet valt dan ook al te horen dat oplossingen niet voor de statenverkiezingen van maart worden verwacht.