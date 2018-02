’Notaris verhoord in zaak schoonmoedermoord Maastricht’

Hij is verhoord over door hem opgestelde en door de schoonmoeder ondertekende aktes. Die schoonmoeder, de Duitse Ingrid, overleed op 29 juli 2016 op 76-jarige leeftijd in verpleeghuis Martha Flora in Maastricht. Justitie verdenkt haar huisarts ervan de vrouw te hebben vermoord door het toedienen van medicijnen.

In de notariële papieren, onder meer een testament, werd officieel verklaard dat de 76-jarige de Nederlandse taal begreep. Een notaris is verplicht na te gaan of een cliënt de documenten die hij ondertekent ook begrijpt. Personeel van Martha Flora heeft tegenover de recherche echter verklaard dat de Duitse vrouw, die lang in Frankrijk had gewoond, alleen Duits en Frans sprak.