’Zieke en bijna blinde Hengelose jarenlang uitgebuit door verslaafde ex’

„In verband met de privacy zijn wij terughoudend, maar we hebben de situatie uiteindelijk kunnen doorbreken. Het betreffende slachtoffer is inmiddels onder begeleiding van de nodige hulpverlenende instanties”, meldt een woordvoerder van de politie Oost-Nederland.

Paula, die eenmalig haar verhaal heeft gedaan tegenover RTV Oost en blij is haar leven weer te kunnen oppakken, wordt nu afgeschermd van de media. De hulpbehoevende vrouw, die jaren geleden werd getroffen door een hersenbloeding, is vrijwel blind en lijdt aan afasie. Haar pgb-budget van tienduizenden euro’s per jaar ging volgens de regionale zender voor een deel op aan verdovende middelen voor haar verslaafde ex-partner, die ook haar mantelzorger was geworden.

Gevangene

Geleidelijk aan ontstond voor Paula een ongezonde situatie in de woning, waar ook dealers over de vloer kwamen. Ze voelde zich een soort gevangene. Haar omgeving heeft uiteindelijk kunnen zorgen voor een doorbraak.

Profez (bewindvoerder, mentoren, curatoren uit Oldenzaal) had na signalen uit de omgeving zowel Paula als haar partner onder bewind gesteld. Eigenaar Christel Hampsink van Profez laat in een reactie weten dat na volhardend en doortastend optreden deze zaak uiteindelijk tot een goed einde is gebracht.

„Als bewindvoerder en mentor ontdek je vaak als eerste patronen die mogelijk wijzen op een onveilige situatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bepaalde uitgaven bij verslavingsproblematiek, cliënten die in aanraking komen met politie of justitie of cliënten die vaker dan gemiddeld om extra geld vragen”, aldus Hampsink.

Angst

„Voorlopig zullen de bewindvoerder en mentor nog druk bezig zijn om allerlei zaken te regelen, maar dat komt goed. We hadden zowel Paula als haar partner onder bewind, maar nu ze uit elkaar zijn alleen Paula nog. Ik weet niet of haar ex-partner ergens anders onder bewind is gesteld”, laat Hampsink weten.

Ze legt uit dat angst, het bagatelliseren van de situatie, van iemand houden of het in de veronderstelling zijn dat er wel goed voor je wordt gezorgd, redenen kunnen zijn om te blijven ontkennen dat er iets loos is. Hierdoor kan zo’n situatie jarenlang aanhouden. Of dat in deze specifieke situatie ook zo geweest is, kan ze niet zeggen. „Maar op zo’n moment is het goed dat er een mentor wordt ingeschakeld. Deze heeft de mogelijkheid om iemand uit zo’n onveilige situatie te halen, ook als cliënt hieraan niet kan of durft mee te werken”, verklaart Hampsink.

Breekijzer

Een door Zorgkantoor Menzis aangestelde gewaarborgde hulp, die wettig bevoegd is om te helpen bij het pgb-budget, heeft uiteindelijk de belangrijke rol van breekijzer vervuld op verzoek van een van Paula’s andere mantelzorgers. De hulp ging om tafel met de bewindvoerder en een mentor van Profez, Veilig Thuis en de gemeente Hengelo. Het leidde uiteindelijk tot de actie van de politie, samen met een vertegenwoordiger van Veilig Thuis. Begeleiders van Paula bereiden een politie-aangifte voor.

Paula is is inmiddels op een veilige plek ondergebracht, laat de politie Oost-Nederland weten. Haar voormalige huisgenote en levenspartner heeft een tijdelijk huisverbod opgelegd gekregen door de officier van justitie en de burgemeester van Hengelo.