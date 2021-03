Sotheby’s veilt straattafereel van Van Gogh uit 1887

Het schilderij maakte ooit deel uit van Van Goghs serie schilderijen waarop de legendarische uitgaansgelegenheid Moulin de la Galette in Montmartre in Parijs is afgebeeld. Het is meer dan een eeuw in het bezit van een Franse familie geweest en voor derden nooit te bezichtigen.

Van Gogh was volgens Sotheby ’s „gefascineerd door de idyllische doch stedelijke sfeer in Montmartre, waar de molens en het cabaret het straatbeeld bepaalden.”

Dit werk laat volgens het veilinghuis „Van Goghs ontdekking van een nieuwe stad zien - de hoofdstad van de negentiende eeuw - maar ook zijn eerste ontmoeting met de impressionisten en de pioniers van de avant-garde, die leidde tot een artistieke transformatie.”

Het Van Gogh Museum heeft bevestigd dat het werk zeker door Van Gogh is gemaakt, zegt Sotheby ’s. De ondertitel van het werk is Impasse des Deux Frères et le Moulin à Poivre.

Wie naast de Van Gogh grijpt op de Art Impressionniste et Moderne Evening Sale, kan er nog terecht voor onder meer werk van Renoir, Degas, Matisse en Rodin.