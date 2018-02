Klanten woedend op Greetz

Op Twitter regent het klachten van teleurgestelde klanten.

Een boze Sylvia Paardekooper bestelde een ’ik hou van jou’ hartjesballon. Maar uit de verpakking kwam een opblaasbare aap. „Fijn hoor Greetz”, schrijft ze.

Ook Sander Fokker is ernstig teleurgesteld. Hij bestelde iets moois. „Koerier meldt dat levering niet mogelijk is en om kaartje in de bus te lezen.” Dat kaartje is echter nooit aangekomen.

Deborah de Graaf: „Ik lig nu alleen in bed, omdat mijn liefste verkering al ruim een uur in de wacht staat bij Greetz. Hij had zo z’n best gedaan.”

Een ander die onder de naam ’Scullie’ twittert: „Bestelling nog niet afgeleverd. Mijn vrouw moest toekijken hoe een collega wel een Valentijnspakketje kreeg, maar dan van een ander bedrijf.

Greetz biedt klagende klanten per mail excuses aan. „We hebben helaas niet zulk goed nieuws. Het is ons spijtig genoeg niet gelukt om (een deel van) je bestelling, die je vandaag wilde laten bezorgen, op tijd te versturen. Je bestelling zal daarom niet worden bezorgd.”

„We begrijpen dat dit erg vervelend is en we betreuren het ook zeer dat we dit niet eerder hebben laten weten. We zorgen er uiteraard voor dat het betaalde bedrag binnen maximaal vijf werkdagen weer op je rekening staat”, aldus de Klantenservice die op Twitter snel reageert op klagers.