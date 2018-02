Schietpartij was 18e op school in 2018

Ⓒ EPA

PARKLAND - De schietpartij op een school in Parkland, Florida, was bepaald niet de eerste van dit jaar. In de eerste anderhalve maand van 2018 vonden al achttien schietpartijen plaats op scholen. Volgens de ontwapeningsbeweging Everytown for Gun Safety kennen de Verenigde Staten gemiddeld één schietpartij op een school per week sinds 2013.