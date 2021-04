’Verdachten kregen geld voor in brand steken teststraat Urk’

Brandschade bij de coronateststraat van de GGD op het haventerrein, waar in januari tientallen jongeren protesteerden na het ingaan van de avondklok. Ⓒ ANP

LELYSTAD - De twee jongeren die worden verdacht van brandstichting in een GGD-teststraat in Urk kregen daar geld voor van een groep omstanders. Dat zei de advocaat van een van hen dinsdag in de rechtbank in Lelystad.