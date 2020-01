Hegtermans moest actievoeren om in het VK te kunnen blijven.

LONDEN - Op vrijdagavond, als Brexit om elf uur Britse tijd een feit is, zal Hedwig Hegtermans ’De Ode aan de Vreugde’ zingen. Niet omdat ze zo vrolijk is, maar het is nu eenmaal het Europese Volkslied.