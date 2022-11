Terrorismecoördinator maakt zich zorgen om extremistische omvolkingstheorie

Volgens de omvolkingstheorie verandert een verborgen elite doelbewust de bevolkingssamenstelling in het Westen door het aantal blanken terug te dringen en de grenzen open te gooien voor de instroom van andere etnische groepen. ,,Vanuit de gedachte dat het voortbestaan van het witte ras door een Joodse elite wordt tegengehouden leidt de omvolkingstheorie tot een opleving van antisemitisme’’, waarschuwt de NCTV. ,,Volgens de theorie zouden bepaalde groepen, vaak ‘de Joden’ of ‘de linkse elite’, op planmatige wijze de bevolkingssamenstelling van Westerse landen veranderen.’’

Volgens de NCTV is het zorgelijk dat de omvolkingstheorie zich van de krochten van het internet naar de bovenwereld en de discussies in de mainstream heeft verplaatst. ,,Het openlijk en kritiekloos bespreken van dergelijk xenofoob en deels racistisch gedachtegoed, en andere complottheorieën, draagt bij aan de sociale acceptatie.’’

Harde kern

Lang niet alle aanhangers van dit idee neigen tot geweld, maar er is een harde kern van een paar honderd Nederlandstalige aanhangers die terrorisme goedkeuren. Dat aantal lijkt niet te groeien. Van een enkeling gaat een geweldsdreiging uit. Vooral kwetsbare jongens en mannen tussen de 13 tot 30 jaar die thuis problemen hebben zijn ontvankelijk, vooral als er psychische problemen In het spel zijn. ,,Zij komen via internet en online gaming in contact met het gedachtegoed. Het online karakter maakt het lastig om in te schatten wie overgaat tot geweld: zij die online het hardst schreeuwen zijn niet per se diegenen die ook fysiek actie ondernemen.’’

De NCTV wijst erop dat complotdenkers, radicale corona-activisten en anti-overheidsextremisten zich vermengen. Het gaat om soms ’onduidelijke, veranderende en gemengde denkbeelden die vaak samengaan met persoonlijke grieven en psychische problemen’.

Jihadisme

De grootste dreiging voor Nederland komt vooralsnog niet uit rechtsextremistische hoek maar van de radicale islam. De Nederlandse jihadistische beweging kent nog steeds een harde kern van vijfhonderd personen, maar ook hun groei is tot staan gekomen door een gebrek aan inspirerende leiders, aanjagers of mobiliserende thema’s. Zelfs de discussie over terugkerende IS-vrouwen brengt de jihadisten niet meer op de been.

Zo’n samenbindend thema kan zich wel aandienen. Bijvoorbeeld als zich ergens een nieuw kalifaat vormt. Dat laatste lijkt te gebeuren in West-Afrika, waar terreurgroep Islamitische Staat een gebied controleert en zich een staat aftekent met kalifaatachtige kenmerken.

Ook als Nederlandse terroristen of IS-vrouwen uit de gevangenis komen kan dat een aanjagend effect hebben op de jihadistische beweging. Na detentie kan hun ‘ware aard’ aan het licht komen. Tijdens hun proces verbloemen die hun extremisme, zegt de NCTV. Ze vertonen sociaal wenselijk gedrag om een kortere straf te krijgen. Vooral vrouwen hebben belang bij zo’n strategie om snel te worden herenigd met hun kinderen.

Bij de teruggekeerde IS-vrouwen in de gevangenis zitten nog actieve jihadistes. Een kleiner aantal lijkt wel oprecht afstand te hebben genomen van het radicale gedachtegoed. Dat jihadisten en IS-vrouwen hun ware aard verbergen kan gevaarlijk zijn. ,,In Europa hebben verschillende jihadisten van wie werd aangenomen dat zij gederadicaliseerd waren, in de afgelopen jaren terroristische aanslagen gepleegd of voorbereid. Een aantal van hen was er in geslaagd medewerkers van deradicaliseringprogramma’s om de tuin te leiden en hen te laten geloven dat ze geen extremistische overtuigingen meer hadden. Tijdens verblijf in detentie leren veroordeelden soms van elkaar welke technieken zij kunnen gebruiken om hun ware intenties te verbergen. Vanwege de geconcentreerde plaatsing op TA’s is deze kennisoverdracht voor terrorismegedetineerden in Nederland relatief eenvoudig.’’