Meer meldingen misbruik jongens

Dit jaar kwamen er ook meerdere tips over kindermisbruik uit bijvoorbeeld Gambia, Senegal en Mozambique. Ⓒ Hollandse Hoogte

LEIDEN - Het Meldpunt Kindersekstoerisme krijgt steeds meer tips over misbruik van jongetjes en misbruik in Afrika. Dat blijkt uit de cijfers over 2019. „Het stereotype van een man in Thailand met een jong meisje verandert.”