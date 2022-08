Taakstraf voor mannen die carbidkanon afschoten in Friese Joure: ’Het glas vloog door de lucht’

Er was vorige maand ook 180 uur taakstraf geëist tegen de jongeren uit de regio. Bij het incident werd voor tienduizenden euro’s (glas)schade aangericht en liep iemand gehoorschade op. „Alle verdachten hebben een rol gespeeld”, oordeelt de rechtbank in de Friese hoofdstad.

De jongeren, in de leeftijd van tot 28 jaar oud, waren volgens justitie betrokken bij de bouw en uitvoering van een groot carbidkanon, waar vijf kilo carbid in zat. Tijdens de urenlange zitting bleef echter onduidelijk wie precies wat gedaan had. De een na de ander beweerde amper wat van carbid te weten. De tien die voorkwamen zijn uit zichzelf naar de politie gestapt. Ze zeggen dat anderen nooit hun verantwoordelijkheid namen.

Ondanks dat de verdachten ’niet het achterste van hun tong lieten zien’, is de rechtbank Noord-Nederland overtuigd dat het span erop uit was een dikke ontploffing te veroorzaken. En niet in een nabijgelegen park dat gesloten bleek, maar bewust bij een brug. Er zijn naast getuigenverklaringen ook allerlei video- en geluidsopnamen bestudeerd tijdens het onderzoek. „Er werd (voor de explosie) gebeld”, aldus rechtbankvoorzitter Jolanda Lootsma. Al tevoren hielden aanwezigen de handen voor de oren. „Het is bewust veroorzaakt: opzet om het op die plek te ontsteken. Het was iedereen duidelijk dat het om de ontploffing ging. Ze zijn allemaal medeplegers.”

Technisch onderzoek bleek bovendien lastig te doen door de politie, omdat de gebruikte trekauto en de vermoedelijke ontsteker voor de giertank/mega-carbidbus zoek werden gemaakt. De rechtbank: „Daardoor was geen nader onderzoek mogelijk, (door toedoen van verdachten). Iemand heeft echter de knop ingedrukt.” Getuigen dachten soms in eerste instantie dat het om een aanslag ging, memoreerde de rechtbankvoorzitter . „Zo fors was het. Het glas vloog door de lucht. Een hotelgast zag een vuurbal op haar afkomen. Het had erger kunnen aflopen.”

’Voorwaardelijke celstraf niet nodig’

Een voorwaardelijke celstraf is wat de rechtbank betreft echter niet nodig. De verdachten waren eerder niet of nauwelijks met justitie in aanraking geweest. „Het heeft allemaal grote indruk gemaakt op de verdachten! De taakstraf is voldoende passend.” Ook werd een schadevergoeding betaald.

Officier van justitie Bas Rademacher sprak onlangs op zitting van ’één van de zwaarste feiten in het Wetboek van Strafrecht. Omdat het zo ongericht is, zo gevaarlijk’. „Het had heel anders kunnen aflopen. Mensen hebben er later gevolgen van overgehouden. Het sentiment is dat sprake was van een kwajongensstreek. Maar dat is niet aan de orde. Verdachten hebben het gevaar (kort tevoren) voorzien. Ze voorzagen ’glas vegen’.”