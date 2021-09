Afghanen van legerplaats Harskamp onderweg naar opvang Nijmegen

In natuurgebied Heumensoord zijn tijdelijke paviljoens gebouwd, die plaats bieden aan maximaal duizend mensen. De tijdelijke bewoners moeten daar voor de winter weer weg zijn, omdat het dan te koud en te onherbergzaam is om in dergelijke paviljoens in de bossen te verblijven, vindt de gemeente Nijmegen.

Vorige week kwamen in het Nijmeegse natuurgebied ook tweehonderd asielzoekers uit andere landen dan Afghanistan, voor wie in het opvangcentrum in Ter Apel geen plaats meer was. Deze mensen zijn intussen naar nieuwe opvangadressen in onder meer Emmen en Goes gebracht. In Heumensoord verblijven op dit moment ongeveer driehonderd mensen, zegt het COA, van wie een deel al eerder uit Harskamp is gekomen.