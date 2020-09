Julian Assange weer voor de rechter over uitlevering aan VS

Hij verkreeg de gebruikte informatie dankzij een Amerikaanse militair, Edward Manning, in 2010. Die is in de VS veroordeeld maar is inmiddels door gratie van president Obama als vrouw, Chelsea, weer op vrije voeten. Begin dit jaar waren er enkele zittingen. Nu moet de zaak afgerond worden in naar schatting drie weken tijd.

De nu 48-jarige Assange verwierf de gevoelige informatie door spionage en hacken en bracht volgens de Amerikaanse aanklagers levens in groot gevaar met de openbaarmaking. Hij mag deze uitleveringszaak niet in vrijheid afwachten, omdat hij al eerder de benen nam terwijl hij voorwaardelijk vrij was.

Hij dook in 2012 in Londen onder in de ambassade van Ecuador om overlevering aan Zweden te voorkomen in een andere inmiddels geseponeerde verkrachtingszaak. Vorig jaar liet Ecuador hem door de Britse politie uit de ambassade verwijderen. Hij kreeg een celstraf van vijftig weken wegens het schenden van de voorwaarden voor zijn invrijheidstelling destijds. Hij zit volgens zijn naasten in erbarmelijke omstandigheden opgesloten in de Belmarsh-gevangenis in Zuidoost-Londen.