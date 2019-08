Amsterdams afval massaal gestort door Nederland

„Het storten van bedrijfsafval is tijdelijk totdat er weer voldoende verbrandingscapaciteit beschikbaar is. Het afval wordt op alle locaties dagelijks afgedekt met grond zodat de kans op brand en geuroverlast klein is. De stortlocaties zorgen er voor dat de druk op de landelijke verwerking verlicht wordt”, meldt de gemeente Amsterdam.

Bekijk ook: Importplafond voor buitenlands afval

Eerder werden al vele duizenden tonnen afval gestort in Nauerna en Lelystad, maar die capaciteit was niet voldoende. Woensdag besloot staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) dat er een tijdelijk importplafond komt voor buitenlands (vaak Brits) afval, dat veelal in Nederland wordt verbrand. De gemeente zegt in een reactie blij te zijn met dat besluit.

Noordzeekanaal

De crisis bij de Amsterdamse afvalverbrander breidt zich intussen nog steeds uit. Eerder werd al bekend dat tienduizenden kilo’s vervuild rioolslib uit de waterzuiveringsinstallaties in het Noordzeekanaal zijn geloosd. Nu worden dagelijks vrachtwagens vol van dit slib naar meerdere locaties in heel het land vervoerd om herhaling te voorkomen.

Hoewel de gemeente en banken al 16 miljoen euro noodsteun hebben geleverd, is dat nog lang niet voldoende en zijn nog tientallen miljoenen nodig om te voorkomen dat het bedrijf failliet gaat. Vier van de zes verbrandingslijnen zijn -vanwege grote veiligheidsrisico’s - buiten bedrijf gesteld.

Dieselgeneratoren

Zo’n 35.000 woningen en tal van bedrijven in Amsterdam zijn afhankelijk van de warmte die het AEB levert. Om te voorkomen dat die komende maanden in de kou komen te zitten, worden nu dieselgeneratoren geplaatst. Als die de warmte moeten leveren, wordt maximaal 35.000 ton CO2 de lucht in gepompt. Intussen wordt er in het Amsterdamse stadhuis nog steeds rekening gehouden met een gecontroleerd faillissement van het Afval Energie Bedrijf. De gemeenteraad debatteert in september over het noodlijdende bedrijf.

Bekijk ook: Leiding zwalkend AEB zwaait af