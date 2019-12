’Veiligheid samenleving komt in gevaar’ door tekorten tbs-klinieken

„Op dit moment leveren we voor zo’n 7 miljoen euro zorg waar we geen vergoeding voor krijgen. Dat kunnen we gewoon niet volhouden”, zegt Fivoor-bestuurder Erik Masthoff in een interview met het AD.

Wachtlijsten tbs’ers lopen op

We zijn geen bedrijf dat winst wil maken, maar we kunnen ook niet failliet gaan”, vertelt Masthoff in het interview. „Als dit niet goed komt, kunnen wij minder patiënten deze specifieke zorg bieden. We kunnen sommige patiënten straks niet meer aannemen. En het betekent dat de wachtlijsten voor tbs’ers weer verder zullen oplopen. Bovendien komt de kwaliteit van de zorg, en daarmee de veiligheid, onder druk te staan. ”

Zorginstellingen stappen naar rechter

Onlangs maakten drie grote zorginstellingen die verantwoordelijk zijn voor tbs-klinieken en andere forensische zorg bekend dat ze naar de rechter stappen omdat ze meer geld willen. Masthoff: „Het is nogal wat, dat beseffen wij. Dit is nog nooit eerder gedaan. Maar het kan niet anders.” Branchevereniging GGZ Nederland ondersteunt het kort geding, dat 14 januari plaatsvindt.