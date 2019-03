Nederlandse ambassadeur Korea naar IOC

De afgezant van ons land in Seoel meent dat het IOC daarmee zijn doel volledig voorbij schiet: „Sport is van de mensen, dus moet je het toegankelijk maken voor iedereen. Ik heb vertegenwoordigers van het IOC verteld dat ze de Spelen meer naar de mensen moeten toebrengen”, zo meldde Embrechts deze ochtend.

Ambassadeur Embrechts vangt ook binnen de Zuid-Koreaanse gemeenschap veel klachten op over de prijzen voor de in zijn ’werkland’ populaire sportwedstrijden. „Kaartjes voor shorttrack kosten wel 400 tot 500 euro.” Embrechts wijst er op dat de kleine duizend Nederlandse fans die in Pyeongchang aanwezig zijn, een forse investering doen: „Het is natuurlijk prijzig met een vliegticket en de hotelovernachtingen en de dure tickets.”

Al kort na aanvang van de Winterspelen in Pyeongchang klaagden Oranje-supporters steen en been over woekerprijzen die ze bij door het IOC aangestelde commerciële sportbureaus moeten neertellen voor entree in het schaatsstadion. Sommigen zeiden 350 euro te hebben betaald per schaatsafstand.

In Nederland is dat de firma ATPI Sports Events. Dit bedrijf meldde desgevraagd ’afhankelijk te zijn van de door de organisatie vastgestelde minimum kaartprijzen’. „Daar bovenop mogen we nog afwikkelingskosten berekenen, maar die toeslagen zijn aan een maximum gebonden.”, aldus zegsman Jeroen van Hest.

De ambassadeur heeft zijn kritiek geuit tijdens informele bijeenkomsten met IOC-vertegenwoordigers. „Die kom ik deze dagen overal tegen. Als ik de prijzen als kritiekpunt aan de orde stel, zeggen ze dat ik gelijk heb. Voor deze Spelen is het te laat, het is afwachten of ze er bij een volgende editie mee doen.”

Embrechts constateert tevreden dat de Spelen tot nu toe bijzonder rustig verlopen voor zijn de ambassade, die tijdelijk een bijkantoor heeft in het Holland Heineken House. „We hebben nul incidenten afgehandeld. Eén Nederlander was zijn paspoort kwijt, maar die werd uren later keurig terugbezorgd door een taxichauffeur die het document in zijn auto had gevonden.”