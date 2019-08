Arrestaties voor drama in Italiaanse disco

In de disco brak ’s nachts paniek uit doordat iemand een irriterende stof rond had gespoten, mogelijk pepperspray. In het gedrang dat ontstond vielen zes doden, onder wie vijf tieners. 120 mensen raakten gewond.

Zes van de zeven verdachten, tussen de 19 en 22 jaar, waren in de discotheek in Corinaldo toen de paniek ontstond. De bende zou in meerdere nachtclubs in Midden- en Noord-Italië bezoekers hebben bestolen van hun sieraden.